НАТО может вмешаться в войну против РФ: Столтенберг назвал единственное условие

НАТО может вмешаться в войну против РФ / Коллаж фото Reuters, УНІИАН

Все НАТО вмешается в войну, если Россия нападет хотя бы на одну из стран-членов Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

"Если президент Путин хотя бы подумает сделать что-то подобное со страной НАТО, как он сделал с Грузией, Молдовой или Украиной, тогда все НАТО будет задействовано немедленно", - сказал Столтенберг.

Он назвал войну в Украине самым опасным моментом для Европы со времен Второй мировой войны. Столтенберг убежден, что нельзя допускать победу РФ в этой войне. НАТО и другие страны-члены должны продолжать поддержку Украины и предоставлять ей вооружение.

"В наших интересах, чтобы такая агрессивная политика не принесла успеха", - сказал Столтенберг.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что существует угроза Третьей мировой войны в случае, если Украина проиграет России. Впоследствии РФ сможет атаковать постсоветские республики, не являющиеся членами НАТО. Он считает, наибольшая опасность точно угрожает не Литве или Польше. Под ударом могут оказаться Молдова, Грузия и Казахстан.

Также Кучма заявил, что боевые действия в Украине вряд ли закончатся быстро. Украинцам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время умрет российский диктатор Владимир Путин, или что санкции уничтожат российскую экономику, и таким образом это повлияет на скорое завершение войны.

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