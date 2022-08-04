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РФ пойдет дальше, но не на Польшу: Кучма назвал страны, на которые нападет Путин после войны в Украине

4 августа 2022, 14:26

Второй президент Украины считает, что Третья мировая война начнется, если ВСУ проиграют России.

РФ пойдет дальше, но не на Польшу: Кучма назвал страны, на которые нападет Путин после войны в Украине
Существует угроза Третьей мировой войны / УНИАН

Существует угроза Третьей мировой войны в случае, если Украина проиграет России. Впоследствии РФ сможет атаковать постсоветские республики, не являющиеся членами НАТО. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма интервью ВВС.

"Если мы устоим - Путин дальше не пойдет. Если нет - боюсь, что будет дальше. Но мы устоим", - сказал Кучма.

Он считает, наибольшая опасность точно угрожает не Литве или Польше. Под ударом могут оказаться Молдова, Грузия и Казахстан.

"Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия. Ведь Россия нападает только на тех, кто слабее нее в разы, а еще лучше - слабее на порядок", - добавил он.

Россия побоится бросать настоящий вызов НАТО после того, как в Украине потеряла огромную часть своей армии и техники.

"В конвенционной войне НАТО сотрет российскую армию в порошок, в ядерной войне Россию просто уничтожат. Начнет ли Путин войну, в которой будет два варианта - проиграть или погибнуть? Нормальный человек дал бы лишь один ответ. Но то нормальная...",- сказал Леонид Кучма.

Ранее Главред сообщал, Кучма предположил, что РФ может ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Кремль может пойти на такой шаг, если будет реальная угроза самому существованию России или в ответ на стратегический ядерный удар, который будет нанесен по ее территории. Кучма считает, что США смогут остановить Путина.

Также Кучма заявил, что боевые действия в Украине вряд ли закончатся быстро. Украинцам не стоит рассчитывать, что в ближайшее время умрет российский диктатор Владимир Путин, или что санкции уничтожат российскую экономику, и таким образом это повлияет на скорое завершение войны.

Другие новости:

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