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"Хотят "повторить" 24 февраля": РФ готовится к наступлению на трех направлениях - Жданов

4 августа 2022, 13:30

Оккупанты хотят создать "иллюзию массового наступления".

Российская техника, российские военные, Олег Жданов
Армия РФ готовится к наступлению на трех направлениях / Коллаж фото sprotyv.info, Главред

Российские оккупанты, которых на войну против Украины отправил российский диктатор Владимир Путин, готовятся к наступлению на трех направлениях. Они планируют "повторить" 24 февраля - день, когда началось полномасштабное вторжение. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире FreeДОМ.

Оккупанты хотят оттянуть украинских военных на Харьковское и Донецкое направления. Армия РФ может попытаться атаковать направление Харькова сразу с двух сторон.

"Худший вариант, который может быть, это то, что они попытаются наступать в направлении Харькова с двух сторон - от Изюма через Балаклею и со стороны государственной границы. И об этом говорится уже больше недели, как только началась перегруппировка российских войск. Но Харьков - это будет не главный удар. И задача будет не то, что дойти до города, я не говорю о том, чтобы захватить. Главная задача будет такая же, как сейчас происходит на рубеже Авдеевка-Пески. Они стараются максимально оттянуть наши силы, чтобы не дать перебрасывать их на другие направления", - сказал Олег Жданов.

Он считает, что Харьковское и Донецкое направления будут лишь отвлекающими. Главным направлением, где планируют наступать оккупанты, будет южная часть Украины. Сейчас РФ накапливает силы на Криворожском направлении. Туда перебрасывают все воздушно-десантные войска, которые у них есть в Украине.

"А десант - это только наступательная операция. Десант не умеет воевать в окопах", - добавил Жданов.

По мнению эксперта, Россия хочет сделать все, чтобы ослабить украинскую армию. Он прогнозирует, что огневое влияние на украинские позиции со стороны оккупантов будет нарастать в ближайшие дни.

"Я думаю, что будет достаточно серьезно нарастать, по мере возможностей российских войск, потому что мы нанесением ударов в ближайшей глубине все-таки ослабляем действия РФ на переднем крае. У них уже нет такого безлимитного использования боеприпасов, как это было еще месяц назад", - сказал Жданов.

Эксперт убежден, что попытки оккупантов на Херсонском направлении будут тщетными. Причем он считает, что целью этого всего является создание "иллюзии массового наступления".

"Они пытаются повторить что-то вроде 24 февраля, когда с четырех направлений они заходили в Украину. Так и здесь, они как минимум на трех направлениях готовят наступательные действия. И тут уже неважно, сколько они потеряют людей и техники, важно напугать Украину. Для того, чтобы усадить нас за стол переговоров", - считает Жданов.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Олег Жданов
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