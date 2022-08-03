Войска РФ на Харьковщине пытались пойти в наступление: ВСУ мощным ударом отбили атаку

На Харьковщине ВСУ разбили множество военной техники войск РФ / Скриншот видео 95 Омбр в Facebook

Бойцы Вооруженных сил Украины в Харьковской области отбили атаку войск России. Оккупанты с большим количеством техники пытались пойти в наступление, но столкнулись с сопротивлением украинских военных. Корректировка огня с воздуха позволила артиллерии уничтожить военную технику врага.

Как сообщает 45-я Отдельная артиллерийская бригада ВСУ в Facebook, аэроразведка установила, что на одном из направлений в Харьковской области значительное число вражеской военной техники и личного состава выдвинулись с целью наступления на украинские позиции.

Корректировка огня произошла с воздуха, в результате чего техника российских захватчиков была уничтожена.

"На просторах Харьковщины аэроразведкой зафиксировано выдвижение значительного количества вражеской техники и личного состава с целью наступления на наши позиции. В результате удачной корректировки огня с воздуха техника решистов уничтожена. Прорыв остановлен! 62-й дивизион 45 ОАБ — мы работаем для вас", - подчеркнули военные.

Война России против Украины

Силы обороны Украины проводят военную операцию на Херсонщине. Украинским военным удалось освободить от российской оккупации еще 7 населенных пунктов. В общей сложности деоккупированы уже 53 пункта.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Россия в Херсонской области собрала около 30 тысяч войск. По словам внештатного советника Банковой, оккупанты собрались наступать на Кривой Рог и Николаев. Однако, как полагает Арестович, ВСУ удастся отбить атаку. Военная подготовка россиян оставляет желать лучшего.

В американском Институте изучения войны предположили, что Путин мог отдать приказ своим войскам захватить Харьков. По мнению аналитиков, оккупанты могут использовать для реализации своих целей районы Балаклеи и Большой Камышевахи. Данные территории могут стать плацдармом для проведения операции по наступлению.

Другие новости: