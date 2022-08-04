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В ОП назвали условие перемирия с РФ и анонсировали наступление ВСУ

4 августа 2022, 13:58

Украина не будет соглашаться на "переговоры ради переговоров", говорит Игорь Жовква.

Украинский военный
ВСУ готовятся к наступлению, подчеркнул Игорь Жовква / Фото УНИАН

Перемирия с Россией не стоит ждать, пока линия фронта не вернется хотя бы на состояние до 24 февраля, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Как подчеркнул он в интервью Lb.ua, когда Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению, начинают выявляться призывы к прекращению огня. Он отметил, что на официальном уровне от ключевых союзников Украины подобные призывы не звучат.

"Ни раз ничего подобного мы не слышали ни от президента США Джо Байдена, ни от его администрации. Напротив, в Вашингтоне нам говорят, что Украина будет определять условия начала любых переговоров. Эти же слова раздаются и от лидеров G7", - сказал Жовква.

Чиновник отметил, что Украина не будет соглашаться на "переговоры ради переговоров", тем более на условиях России. Он заявил, что до того момента, как Украина не освободит свои территории и не отодвинут линию фронта хотя бы на состояние 24 февраля, ни о каких договоренностях о режиме тишины "не может быть и речи".

"То есть прекращение огня само по себе не может быть предпосылкой для ведения мирных переговоров. Сегодня мы говорим, что любые переговоры могут вестись только на поле боя. И никому не удастся - никаким аналитикам или бывшим государственным деятелям - сломать готовность Украины к сопротивлению, к освобождению всех своих территорий", – сказал замглавы ОП.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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