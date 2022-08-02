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Пелоси прибыла на Тайвань: в Китае уже отреагировали

2 августа 2022, 18:04

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань в рамках своего турне по Азии.

Нэнси Пелоси на Тайване
Нєнси Пелоси прилетела на Тайвань / Коллаж фото Reuters, скриншот

На территории острова Тайвань приземлился самолет, в котором была спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Видео сразу разлетелись в Сети.

Пелоси сошла с борта, а возле самолета ее уже ждали местные жители. Они встречали спикера Палаты представителей США в желто-голубых масках.

После своего выхода из самолета Пелоси сделала заявление. Она акцентировала внимание на том, что ее визит не противоречит политике США в отношении Китая, а лишь является знаком поддержки демократии на Тайване. Сообщается, что спикер отправилась в гостиницу.

В Китае уже успели отреагировать. Там осудили визит Пелоси и выразили "решительный протест". Китайский МИД утверждает, что визит Пелоси на Тайвань нарушает принципы "единого Китая" и положение трех китайско-американских коммюнике.

Китайские власти призвали США прекратить вмешательство во внутренние дела страны, а также не потакать силам, которые хотят независимости Тайваня.

Проблема Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем.

Недавно сообщалось, что Китай может готовить "специальную операцию" против Тайваня. Лидер государства Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет "невоенное" использование вооруженных сил. Эта директива может обеспечить правовую основу для "невоенной операции".

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