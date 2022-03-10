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В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

10 марта 2022, 10:09

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не терпит вмешательства извне, заявил представитель Минобороны Ву Цянь.

Тайвань
Китай рассматривает Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством / Фото Reuters

В Министерстве обороны Китая заявили, что страна не потерпит независимости Тайваня и считает этот вопрос внутренним делом КНР.

Официальный представитель Минобороны Ву Цянь отметил, что КНР продолжает придерживаться курса на "мирное воссоединение" территорий, передает Xinhua.

"Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к "независимости" Тайваня, пытающихся расколоть родину", – сказал Цянь.

По его словам, военные учения в Тайване направлены не против соотечественников, а скорее на "сепаратистскую деятельность" и иностранное вмешательство.

Военный отметил, что армия Китая готова защищать суверенитет страны на фоне тайваньского вопроса. Также он призвал другие страны не вмешиваться в ситуацию.

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"Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности", — отметил чиновник.

Справка: Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

Тем временем агенство Reuters сообщало, что военные стратеги Тайваня изучают вторжение России и сопротивление Украины для создания собственной боевой стратегии на случай, если Китай решится на захват.

Отмечается, что президент Тайваня Цай Инвэнь отстаивала идею "асимметричной войны", чтобы сделать свои силы более мобильными и труднодоступными, например с помощью ракет, установленных на транспортных средствах.

Директор Высшего института исследований китайского военного дела Тайваньского национального университета обороны Ма Ченг-Кун, сказал, что Украина использовала ту же концепцию с мобильным оружием, чтобы остановить российские силы.

"Украинские военные в полной мере используют асимметричную войну, очень эффективно и пока успешно сдерживают продвижение России", – сказал Ма.

"Учитывая сопротивление Украины, мы можем быть еще более уверенными в своем", – уверен он.

Издание отмечает, что Тайвань разрабатывает ракеты, которые могут попадать в цели в Китае.

Как сообщал Главред, 28 февраля директор департамента Министерства иностранных дел Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала Южные Курилы. По его словам, оккупация противоречит международному праву.

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