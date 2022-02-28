УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы

28 февраля 2022, 09:43

Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает над ними суверенитет РФ. Москва же не признает сам факт территориального спора.

Япония
В Японии напомнили, что РФ оккупировала Южные Курилы / УНИАН

Директор департамента Министерства иностранных дел Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала Южные Курилы.

По его словам, оккупация противоречит международному праву, передает Эхо Москвы.

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину", – сказал Уяма.

Как известно, по итогам окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил - островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает над ними российского суверенитета. Со своей стороны, Москва не признает сам факт территориального спора.

Реклама

Острова оказались в составе СССР после капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Сегодня на этих островах проживают около 17 тыс. россиян.

Российская сторона неоднократно заявляла, что суверенитет РФ над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Читайте также:

viber
война в Украине вторжение России Курилы новости Японии
Сейчас вы просматриваете новость «Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Аэропорт Гостомель захвачен оккупантами - ОПУАэропорт Гостомель захвачен оккупантами - ОПУ На Харьковщине россияне расстреляли авто с гражданскими, погибла женщинаНа Харьковщине россияне расстреляли авто с гражданскими, погибла женщина Оккупанты взорвали шлюзы на дамбе через реку Ирпень, есть угроза затопленияОккупанты взорвали шлюзы на дамбе через реку Ирпень, есть угроза затопления Казахстан отказался принимать участие в военных действиях против УкраиныКазахстан отказался принимать участие в военных действиях против Украины Путин выступил с лживой агрессивной речью в стиле ГитлераПутин выступил с лживой агрессивной речью в стиле Гитлера

Последние новости

10:28

У российских оккупантов под Киевом заканчивается горючее

10:21

Путин послал в Киев за Зеленским сотни наемников-убийц - The Times

10:18

Переиграла и уничтожила: в Сумской области женщина поставила оккупантов на место

10:17

На Днепропетровщине ситуация контролируемая и спокойная, штаб работает круглосуточно

10:02

Очереди на десятки метров: в Киеве люди осадили супермаркеты еще задолго до открытия

Реклама
09:43

Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы

09:35

Оккупанты хотят зайти в Херсон, прикрываясь "живым щитом" из мирного населения

09:34

В Харькове ВСУ уничтожили в школе 20 русских диверсантов

08:55

Будут расстреливать на месте: в Ахтырке решили радикально бороться с мародерами

08:50

Под Киевом 70 "кадыровцев" сгорели заживо, остальные - убежали из УкраиныВидео

08:32

"Бегите, черт возьми, в леса. Сидите и дома бухайте": Михалок эмоционально обратился к военным Беларуси

08:14

Комендантский час в Киеве: сегодня в столице откроются продуктовые магазины и заработает транспорт

08:10

"Как ты будешь смотреть нам в глаза?": житель Днепра обратился к брату-чиновнику Минобороны Беларуси

07:55

Министр Верещук рассказала, как российские агрессоры бьют по колоннам беженцев из "Градов"

07:48

"В полку интербандеровцев прибыло": украинцы из Французского иностранного легиона поедут защищать страну от РФ

07:30

Обманули и завели в тупик: двое сумчан сумели голыми руками захватить российский БТР

07:30

Что изменит участие белорусской армии в войне на стороне Россиимнение

07:01

"Покажите это Путину": в Мариуполе из-за обстрела россиян погибла 6-летняя девочка

06:46

Беларусь может отказаться от безъядерного статуса - результаты "референдума"

06:14

В войне с Россией произошел перелом - глава Минобороны Украины

Реклама
06:10

Танки не спасут: в Харьков прибыла колонна со Stinger и NLAW для ВСУ

05:46

Евросоюз закрыл небо для и России и заморозил резервы: официально заработали санкции против РФ

05:15

Хакеры Anonymous предложили оккупантам сделку - вознаграждение и амнистию в обмен на сдачу оружияВидео

04:41

Ближайшие 24 часа станут решающими для Украины - Зеленский

04:10

Войска НАТО в Украине и помощь в битве с РФ: украинцы обратились к Альянсу

03:11

Из Беларуси летят в Украину истребители

02:49

В интересах Украины, или будут посланы, как корабль: Арахамия назвал РФ условие переговоров

02:37

Украина должна вступить в Евросоюз – в Брюсселе сделали заявление

02:07

Егорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать

01:53

Россия готовит провокацию: хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева

01:42

"Российские танчики встали на ночлег": ВСУ положили колонну военной техники в Киевской области

01:41

Украина подала иск в Гаагу против РФ: что нужно для поддержания дела

01:09

Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - ДанилкоВидео

00:49

Армия стала больше на 100 тыс человек, РФ тактически отступает от Киева: сводки от Офиса Зеленского

00:24

Российские оккупанты нанесли ракетный удар на аэропорт в Николаеве

00:02

"Малороссы" и "русский мир": в РФ опозорились диким оправданием нападения на УкраинуВидео

27 февраля, воскресенье
23:52

"Требуйте от Путина остановить войну": глава МИД Украины Кулеба обратился к россиянамВидео

23:34

В Житомире Нацгвардия и полиция будут стрелять в мародеров на месте

23:16

Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

23:15

Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов ПутинаВидео

Реклама
23:13

Гонят оккупантов взашей: в Харькове пенсионер надавал тумаков автоматчику РФВидео

23:04

ЕС ожидает более 7 миллионов украинских беженцев из-за войны России

22:59

"Решающее значение для нашей безопасности": Германия объявила об отказе от газа из России

22:53

Гордон в эфире росТВ обматерил россиянВидео

22:33

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

22:24

Макдональдс и KFC открывают кухни для нужд войны

22:21

Помощь на полмиллиарда евро: ЕС вооружит Украину истребителями и даст оружиеВидео

22:15

Без флага и гимна: ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

22:15

Херсонщина отжигает: в селе Любимовка цыгане угнали танк у военных РоссииВидео

21:59

"Враг сатанеет": Кличко предупредил киевлян о самой сложной ночиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять