Пока РФ пытается захватить Украину, Япония предъявила претензии на Южные Курилы

В Японии напомнили, что РФ оккупировала Южные Курилы / УНИАН

Директор департамента Министерства иностранных дел Японии Хидэки Уяма заявил, что Россия оккупировала Южные Курилы.

По его словам, оккупация противоречит международному праву, передает Эхо Москвы.

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и осуществляющееся в данный момент нападение российской армии на Украину", – сказал Уяма.

Как известно, по итогам окончания Второй мировой войны Москва и Токио так и не заключили мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил - островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы "северными территориями" и не признает над ними российского суверенитета. Со своей стороны, Москва не признает сам факт территориального спора.

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Острова оказались в составе СССР после капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Сегодня на этих островах проживают около 17 тыс. россиян.

Российская сторона неоднократно заявляла, что суверенитет РФ над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

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