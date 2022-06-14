Китай готовится к проведению "спецоперации" против Тайваня – СМИ/ Reuters

Китай может готовить "специальную операцию" против Тайваня. Лидер государства Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет "невоенное" использование вооруженных сил.

Эта директива может обеспечить правовую основу для "невоенной операции". Об этом сообщает Radio Free Asia.

Текст директивы еще не обнародован. Отмечается, что он должен появиться завтра, 15 июня.

"Пекин может готовиться к вторжению на демократический остров Тайвань под видом "специальной операции", что не классифицируется как война", – отмечают в издании.

Указ, подписанный Си Цзиньпином, вступает в силу с 15 июня.

"Хотя Тайвань никогда не руководствовался Коммунистической партией Китая и не входил в состав Китайской Народной Республики, а его 23 миллиона человек не желают отказываться от своего суверенитета или демократического образа жизни, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории", – напомнили в издании.

Проблема Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем.

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