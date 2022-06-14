УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Китай готовится к проведению "спецоперации" против Тайваня – СМИ

14 июня 2022, 11:53

Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил.

false
Китай готовится к проведению "спецоперации" против Тайваня – СМИ/ Reuters

Китай может готовить "специальную операцию" против Тайваня. Лидер государства Си Цзиньпин подписал директиву, которая позволяет "невоенное" использование вооруженных сил.

Эта директива может обеспечить правовую основу для "невоенной операции". Об этом сообщает Radio Free Asia.

Текст директивы еще не обнародован. Отмечается, что он должен появиться завтра, 15 июня.

"Пекин может готовиться к вторжению на демократический остров Тайвань под видом "специальной операции", что не классифицируется как война", – отмечают в издании.

Указ, подписанный Си Цзиньпином, вступает в силу с 15 июня.

"Хотя Тайвань никогда не руководствовался Коммунистической партией Китая и не входил в состав Китайской Народной Республики, а его 23 миллиона человек не желают отказываться от своего суверенитета или демократического образа жизни, Пекин настаивает на том, что остров является частью его территории", – напомнили в издании.

Проблема Китая и Тайваня

Напомним, Китай рассматривает Демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

10 марта в Минобороны Китая сделали заявление о том, что Пекин не намерен терпеть независимости Тайваня и считает данный вопрос внутренним делом КНР.

При этом американский президент Джо Байден заявил, что если КНР осуществит военную агрессию против Тайваня, США готовы перейти к прямому военному вмешательству, поскольку у Вашингтона есть обязательства перед Тайбэем.

Читайте также:

Тайвань Си Цзиньпин новости Китая
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:17

Стоит достать теплое одеяло: в Украине температура упадет до +9 градусов

12:09

"Я русской души человек": украинка ждет, когда Харьков станет российскимВидео

11:57

Пара мыслей о войне с Россией, или Почему Украина воюет не за выход на границы 2013-го годамнение

11:54

Год без Григория Чапкиса: Влад Яма рассказал забавную историю из жизни хореографа

11:53

Китай готовится к проведению "спецоперации" против Тайваня – СМИ

Реклама
11:44

ВСУ устроили салют: в воздух взлетели вражеские "Ураганы" и подразделение МТЗВидео

11:43

"Спектакли на могильнике": оккупанты запустят шоу в разбомбленном драмтеатре в МариуполеВидео

11:15

"Мы освободим наш Крым": Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный полуостровВидео

11:13

"В РФ думали, что мир их за это порвет": другие страны упустили шанс остановить войну – АрестовичВидео

11:08

Войскам РФ удалось немного продвинуться возле Харькова - британская разведкаВидео

10:49

Тимур Мирошниченко довел до слез поклонников видео с детьми после 100-дневной разлукиВидео

10:44

ВСУ наводят ужас на оккупантов, в бой готов идти один из 10 солдат - перехват СБУ

10:41

Сожгли БМП дотла: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили скрывавшихся в лесу оккупантовВидео

10:10

"Они разъехались, чтобы меня пропустить": украинец угнал набитый оружием "Урал" из-под носа оккупантов

10:09

Владимир Дантес показал романтичный поцелуй от Даши Кацуриной

10:09

В войне близок перелом, оккупанты меняют тактику - военный экспертВидео

09:56

Скоро нечем будет воевать: разведка Британии предупредила о проблемах с оружием в армии РФВидео

09:45

Лучше бы они вместо кандидатства Украины в ЕС дали бы оружие - АрестовичВидео

09:24

73-летний Оззи Осборн перенес серьезную операцию - что известно о состоянии Принца Тьмы

09:17

Ракетный удар по Одессе: оккупанты ударили двумя ракетами Оникс, прогремел взрывВидео

Реклама
09:16

Армия РФ хочет пробить путь с Богородичного на Славянск: в Генштабе рассказали о ситуации на фронтеВидео

09:03

Только "простой и прямой мордобой": Арестович объяснил, что остановит Путина

09:03

Буря разразится не позже конца лета: как дальше будет развиваться война в Украинемнение

08:40

Оккупанты ночью ударили "Ураганами" по жилым домам на Днепропетровщине – деталиФотоВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 14 июня 2022: Львам – испытания судьбы, Девам – большие деньги, Стрельцам – чужие секретыВидео

08:22

Макрон не приедет в Киев 15 июня - посольство ФранцииВидео

08:00

"ВСУ хорошо вломили оккупантам артиллерией": Арестович рассказал о боях под ХерсономВидео

07:57

ВСУ отбили две вертолетные атаки и провели воздушный бой с российским Су-35

07:01

"Не нужно балансировать между Украиной и РФ": Зеленский призвал Шольца к более уверенной поддержке Киева

06:30

Украина пойдет на мирные переговоры с РФ, если Кремль будет намерен положить конец войне - Зеленский

06:21

Почему Украина вправе требовать от Запада вооружения, а не проситьмнение

05:20

Не спешите выбрасывать уникальный цветок: очень простой и полезный рецепт варенья из лепестков пионВидео

05:00

На Западе боятся победы Украины – Шольц, Макрон и Драги приедут, чтобы давить на Зеленского – ЖдановВидео

04:20

Мощные грозы и сильнейший шторм: синоптики предупредили о серьезном похолодании в УкраинеВидео

03:51

Связь с космосом потеряна: Жанна Агузарова перешла на сторону рашистов

03:20

ВСУ готовятся к большому наступлению: успехи на юге отвлекают врага от Донбасса - аналитикВидео

02:47

Панин оскорбил россиян и наговорил себе на статью: " Все мерзавцы, подлецы, преступники и идиоты"

02:43

"Вам со мной не скучно?": Волочкова решила удивить расставленными ногами со свечой в руках

02:40

Северодонецк сам "блокирует" наступление оккупантов - военный экспертВидео

02:10

Пионы будут долго и пышно цвести: все секреты ухода за "царем цветов"Видео

Реклама
01:33

Война станет позиционной: Жданов сказал, когда РФ ослабит наступлениеВидео

00:51

Приметы на 14 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13 июня, понедельник
23:50

Полнолуние 14 июня: 5 вещей, которые принесут деньги в СуперлуниеВидео

23:39

Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить от оккупантовВидео

23:14

"Оккупанты радостно продвигаются": на Харьковском направлении случилась маленькая зрада - АрестовичВидео

22:54

Судьба Украины – возвращать и укреплять: Зеленский разнес посягательства Путина на украинские землиВидео

22:48

Перец будет крупным и сладким: как приготовить самое эффективное удобрение своими рукамиВидео

22:39

Кабмин запретил экспорт угля и газа из УкраиныВидео

22:14

США наверняка отдаст ВСУ все необходимое им оружие - глава ПентагонаВидео

22:08

Улетели еще 10 миллионов: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 под ИзюмомВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять