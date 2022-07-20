Лидер Ирана подыграл Путину и поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину

В Иране поддержали действия Путина и заявили, что у него не было выбора, потому что Украина "напала бы первой".
Верховный лидер Ирана Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает IRNA.
Лидер Ирана отметил, что он против гибели невинных людей, но у Путина "не было иного выбора". Он начал утверждать, что если бы Путин не начал войну, то "гадкая сторона" сделала бы это первой.
"Война по факту и Исламская Республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, гадкая сторона со своей инициативой начала бы войну", – сказал лидер Ирана Путину.
Он также впутал во все Запад и заявил, что там якобы не хотят, чтобы Россия была сильной. Лидер Ирана назвал НАТО опасной организацией.
"Если дорога будет открыта НАТО, она не увидит никаких преград перед собой, и если бы вы не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма", - добавил лидер Ирана.
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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.
Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.
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