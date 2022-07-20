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Быстро летают и переносят бомбы: в Сети всплыли данные о дронах, которые Иран хочет отдать РФ

20 июля 2022, 14:55

Согласно имеющейся информации, планируется, что Иран поставит российским военным несколько сотен боевых дронов - моделей Shahed-129 и Shahed-191.

Беспилотники
В Сети всплыли данные о дронах, которые Иран хочет отдать РФ / иранские СМИ, ProstoMob

Есть информация, что режим аятолл в Иране планирует поставить стране-агрессору, России, боевые дроны. Об этом сообщается в Telegram-канале "Адвокат права".

Согласно имеющимся данным, такие беспилотники по характеристикам напоминают израильские и американские дроны ‒ Hermes 450 и MQ-1 Predator соответственно.

Планируется, что Иран поставит России несколько сотен дронов моделей Shahed-129 и Shahed-191.

Shahed-129 способен нести на борту 4-8 ракет Sadid-1 или такое же количество бомб. Заявленная автономность полета дрона составляет ровно сутки. Радиус полета ‒ максимум 1,7 тысячи километров. Дрон может подниматься на высоту до 7,5 километра. Крейсерская скорость ‒ 150 километров в час.

Shahed-191 ‒ уменьшенная копия американского дрона RQ-170 Sentinel. И имеет на борту турбореактивный двигатель, который способен развивать скорость до 350 километров в час. Заявленная автономность полета ‒ 45 часов. Беспилотник способен удаляться от оператора на расстояние до 450 километров. Также он может переносить на борту две управляемые бомбы модели Sadid-342.

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

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Автор: Егор Бунин
беспилотник новости Украины
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