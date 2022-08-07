Путин в бешенстве из-за провала оккупантов: в РФ массово увольняют генералов - британская разведка

Путин увольняет российских генералов / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Российский диктатор Владимир Путин в бешенстве из-за провала на войне против Украины. В связи с этим он начал массово увольнять российских генералов. Об этом заявили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Путин уже уволил минимум шесть генералов с начала полномасштабного вторжения в Украину, еще около десяти генералов были ликвидированы украинскими защитниками.

Стоит отметить, что российские офицеры все чаще стремятся переложить ключевые решения на свое руководство. У российской стороны наблюдаются серьезные проблемы с инициативой.

"Генерал-полковник Александр Чайко был отстранен от должности командующего СВО в мае 2022 года. Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший СВО с 2018 года, отсутствовал на Дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, его, скорее всего, заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков", - говорится в сообщении.

Также известно о том, что генерала Александра Дворникова отстранили от должности после того, как он получил общее командование "спецоперацией" в Украине, а Сергея Суровикина после принятия командования Южной группировкой войск от генерала Геннадия Жидко.

Ранее Главред сообщал о том, что Путин проводит "чистки" среди генералитета. Он уволил двух командиров военных округом на фоне провала в войне против Украины. Было принято решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева и командира Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что в РФ идут "чистки" военного руководства, отвечающего за войну в Украине. В России отстранили командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.

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