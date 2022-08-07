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Кремль готовил замену Зеленскому: главным гауляйтером Украины должен был стать Смешко - СМИ

7 августа 2022, 17:20

В ГУР заявили, что все предатели и коллаборанты должны понести наказание.

Игорь Смешко, Владимир Зеленский
Кремль готовил Смешко на замену Зеленскому / Коллаж фото Офис президента, УНИАН

Кремль готовил на место "президента" руководителя СБУ 2003-2005 годом Игоря Смешко. Он мог стать главным гауляйтером Украины в случае возможного бегства президента Владимира Зеленского со страны. Об этом заявила телеведущая Наталья Мосейчук в эфире телемарафона.

Стоит отметить, что это пока неподтвержденная информация. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что все предатели и те, кто готов помогал оккупантам, должны быть наказаны.

"Безусловно, такие дела, я не говорю конкретно о фамилиях, выяснить, кто был готов и кто сотрудничал с оккупантом на всех ступенях, и когда мы говорим о коллаборантах, это люди, которые сотрудничают и сейчас оказывают помощь оккупантам на временно оккупированных территориях. Это те, кто готовился встречать с цветами, с ключами от кабинетов, и, безусловно, они должны быть наказаны справедливым независимым судом и следствием", – сказал Юсов.

После окончания войны украинские правоохранители смогут объединить результаты производств в одну структурированную картину. В ней будут фигурировать и кум Путина Виктор Медведчук, а также другие коллаборанты, против которых уже есть доказательства.

"Так работала страшная система, в которую годами инвестировались кровавые газовые деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах средств. И, к сожалению, в этом были задействованы абсолютно разные люди, и представители разных вроде бы формально и по цветам, и по должностям, и по позициям людей. И мы этот пазл составим как государство, и виновные будут наказаны. Под виноватыми подразумеваются не только оккупанты, но и внутренние предатели. Такие, к сожалению, тоже были, и мы должны это признать и вычистить страну", — добавил Юсов.

Напомним, еще в самом начале войны США предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в эвакуации со страны. Америка считала, что Зеленский являлся целью номер один для России. Однако президент Украины отказался покидать страну.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине на Зеленского было совершено более десятка покушений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил попытки покушения, однако по его данным, их было не 10, а минимум 5. Все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Другие новости:

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