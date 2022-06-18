В СНБО рассказали о покушениях на Зеленского с начала войны

Зеленского пять раз хотели убить - Данилов / president.gov.ua

С начала полномасштабной войны в Украине главу государства Владимира Зеленского пытались убить как минимум пять раз, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью изданию The Globe and Mail.

По его словам, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

При этом Данилов не раскрыл подробностей покушений.

Покушение на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

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