Нацполиция Украины предотвратила теракт против руководства страны: подробности

Зеленский, Ермак, Енин / president.gov.ua, УНИАН

С 24 февраля в результате работы Национальной полиции Украины удалось предотвратить теракт против руководства страны. Об этом сообщил в среду, 15 июня, первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предотвратить теракт против руководства нашего государства", - сказал заместитель министра в эфире национального телемарафона.

При этом подробностей он не привел, добавив, что конкретнее о предотвращении теракта против руководства расскажут позднее.

По словам Енина, в органах Нацполиции были созданы 123 контрдиверсионные группы, к работе были привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек. Он также сообщил, что за последние несколько месяцев более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, были задержаны и переданы в Службу безопасности Украины.

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Покушение на президента Зеленского

С начала полномасштабной войны России против Украины на президента Владимира Зеленского было совершено более десятка покушений. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - заявил Подоляк.

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