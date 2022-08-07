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Потеря сознания и кома: детали отравления херсонского гауляйтера Сальдо

7 августа 2022, 12:59

Симптомы отравления у Владимира Сальдо появились 3 августа.

Владимир Сальдо
Владимир Сальдо / tnua.info

Появились новые подробности отравления назначенного российскими оккупантами "главы администрации" Херсонской области Владимира Сальдо.

Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источники, симптомы отравления у Сальдо появились 3 августа: помутнение рассудка, онемение кончиков пальцев, потеря сознания.

Это якобы произошло после приема пищи, которую приготовил новый повар. Выяснилось, что повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная Сальдо.

Сальдо скорой помощью доставили в больницу им. Семашко в Симферополе, где ввели в состояние медикаментозной комы. Через некоторое время Сальдо спецбортом доставили в Москву.

Коллаборант находится в токсикологической реанимации с диагнозом – отравление неизвестным веществом.

"Чем именно был отравлен Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение нескольких дней. А вот что выявила проверка повара и горничной, и есть ли другие подозреваемые (например, среди охранников), пока неизвестно", - пишет канал.

В то же время," заместитель " предателя Сальдо Кирилл Стремоусов отрицает отравление и медикаментозную кому в Сальдо. "Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и "Градами". Человек просто переутомился. Диагноз - усталость", - заявил Стремоусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Херсоне на главного "гауляйтера Сальдо" было совершено покушение.

Вместе с тем Сальдо удалось выжить после покушения.

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