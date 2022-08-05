Передает 'власть', а сам - в больницу: 'гауляйтер' Херсонщины Сальдо сделал заявление

Владимир Сальдо / Коллаж УНИАН

"Гауляйтер" временно оккупированных русскими Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уходит на лечение, а "обязанности" свои передает другому приспешнику агрессоров. Об этом изменник сообщил в мессенджере Telegram.

"Гауляйтер" заявил, что медики якобы заметили его проблемы со здоровьем и порекомендовали ему лечение. Сальдо заявил, что он согласился с решением врачей и передает свои обязанности "главе правительства Херсонщины" С.В. Елисееву.

Представитель Одесской облвоенной администрации Сергей Братчук в соцсетях поиронизировал, что Сальдо вероятно испугался херсонских партизан, которые объявили на него охоту. И потому решил не испытывать судьбу.

"Но, это его не спасет ни от народных мстителей, ни от списывающей изменника ФСБ", — подчеркнул чиновник.

Правление Сальдо в Херсоне

Напомним, во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее говорилось, что в оккупированном Херсоне 11 июня начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

В июне в сети появилась информация о том, что на Сальдо совершили покушение - его машину подорвали. Позже коллаборант записал видео и опроверг информацию о своей гибели.

11 июля стало известно о новом покушении на гауляйтера. Позже стало известно, что он выжил.

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