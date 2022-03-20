В Херсоне расстреляли помощника коллаборанта Сальдо, который поддержал оккупацию города - Казанский

В Херсоне расстреляли помощника коллаборанта Сальдо / facebook.com/den.kazansky

В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта Владимира Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле.

Владимир Сальдо поддержал российскую оккупацию Херсона и сейчас вместе с горсткой других предателей пытается создать в городе оккупационную администрацию, сообщил журналист Денис Казанский на своей страничке в Facebook.

"То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - отметил Казанский.

Отметим, что бывший мэр Херсона Владимир Сальдо после захвата города войсками РФ был замечен на акции в поддержку российского вторжения.

Читайте такжеБунт против РФ: в Херсоне оккупанты открыли огонь для запугивания протестующихТем временем в аэропорту Чернобаевки на Херсонщине украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа оккупантов РФ. В результате погиб командир оккупационной армии.

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