Уничтожен командующий вместе с генералами: ВСУ разбили оккупантов РФ под Херсоном

ВСУ нанесли удар по оккупантам под Херсоном / Фото Reuters

В аэропорту Чернобаевки (Херсонская область) украинские военные уничтожили командный пункт общевойсковой армии южного военного округа оккупантов РФ.

В результате погиб командир оккупационной армии, сообщил на брифинге советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Аэродром в Чернобаевке, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, в очередной раз порадовал нас результатом. Вооруженные силы Украины снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки. По предварительным данным, уничтожили передовой командный пункт 8 общевойсковой армии южного военного округа РФ", - сказал Арестович.

По его словам, это направление, которое отвечало за ОРДЛО - создание и снабжение "вооруженных сил" так называемых "Л/ДНР", которые были частью военной машины фашистской России.

"По предварительным данным, командующий этой армии погиб. Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", - добавил Арестович.

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Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

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