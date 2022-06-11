Гауляйтер Сальдо и кучка предателей: российские паспорта в Херсоне взяли только 24 человека

Российские паспорта в Херсоне взяли только 23 человека/ УНИАН, скрин из видео

В оккупированном Херсоне в субботу, 11 мая, начали раздавать украинцам российские паспорта. Однако за ними пришли лишь 23 человека и еще коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Оккупанты раздавали паспорта РФ накануне дня России 12 июня. О количестве людей, которые за ними пришли, рассказало российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Эту информацию также подтвердил в Facebook спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. Он также рассказал, что в Мелитополе Запорожской области, где РФ также раздавала свои паспорта, их получили 30 человек.

"Что эта статистика дает? Это показывает, что украинцы не воспринимают эту туалетную бумагу под названием "российский паспорт". И ждут, когда над ними снова будет развеваться украинский флаг. Мелитополь и Херсон, верьте в ВСУ!", – написал Братчук.

Как отметил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook, херсонцы игнорированием раздачи российских паспортов еще раз показали миру свою позицию и верность Украине.

"Херсонцы, отказавшись принимать участие в навязывании российского гражданства через раздачу паспортов, еще раз доказали всему миру, что реинкарнация российской империи невозможна, история не повторится. Даже в виде фарса не повторится", – подчеркнул Соболевский.

Напомним, на раздачу российских паспортов в Херсоне уже отреагировали в Офисе президента Украины. Председатель ОП Андрей Ермак отметил, что раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Херсонском направлении. Украинские защитники продвигаются в направлении Киселевки, Солдатского и Александровка на юго-западной границе Херсонской области.

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