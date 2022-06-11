Контрнаступление ВСУ: рашистов выбивают из пригорода Херсона

/ Штаб ОСС

Подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Херсонском направлении.

Как говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook, украинские защитники продвигаются в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки на юго-западной границе Херсонской области.

Также сообщается, что под контролем Украины полностью находится село Таврийское.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить юг Украины, в том числе допущенные ошибки.

Вместе с тем он уверен в том, что на сегодня главное – освободить от оккупантов Херсон и область, включая Арабатскую стрелку.

Читайте такжеОтветственные будут наказаны: в ОП признали ошибки с оккупацией Херсонщины

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте также: