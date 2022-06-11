Контрнаступление ВСУ: рашистов выбивают из пригорода Херсона

Под контролем Украины полностью находится село Таврийское, рассказали в Херсонском городском совете.
Подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Херсонском направлении.
Как говорится в сообщении Херсонского городского совета в Facebook, украинские защитники продвигаются в направлении Киселевки, Солдатского и Александровки на юго-западной границе Херсонской области.
Также сообщается, что под контролем Украины полностью находится село Таврийское.
Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить юг Украины, в том числе допущенные ошибки.
Вместе с тем он уверен в том, что на сегодня главное – освободить от оккупантов Херсон и область, включая Арабатскую стрелку.
Читайте такжеОтветственные будут наказаны: в ОП признали ошибки с оккупацией Херсонщины
Смотрите онлайн новости Херсона
Читайте также:
- Оккупанты сходят с ума на фронте: записывают видео в Tik-Tok под песни о ВСУ
- Пушилина могут "убрать": Кремль устроит кровавые разборки из-за провала " ДНР " - разведка
- Дедлайн подвинулся: оккупанты объявили 12 июня новой "датой захвата Северодонецка" – Гайдай