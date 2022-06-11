Гиркин паникует: пехота рашистов разбита, ВСУ могу взять Херсон

Игорь Гиркин / Reuters

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, российские оккупанты не смогут удержать Херсон под своим контролем.

Он подчеркнул, что украинские военные выбили "донецкую пехоту" на 70%, а чтобы восполнить потери в живой силе россияне снова начали проводить в ОРДЛО "мобилизацию" мужчин.

Гиркин говорит, что ВСУ сконцентрировали действия российской армии на территории Донбасса. Он заявил, что украинская армия уже создала ударную группировку для наступления на Херсон и боится, что россияне не удержат город под своим контролем.

"А удержат ли наши или не удержат — тут уже большой вопрос", — сказал боевик.

По словам боевика, на Херсонском направлении оборону держат "мобилизированные донецкие ополченцы", у которых вооружения "с гулькин нос". Точно такая же ситуация в Харьковской области. Игорь Гиркин заявил, что ВСУ атакуют на этом направлении самыми крупными силами и отодвигают вражеские войска.

"Нашим пришлось из резервов вводить кадровые батальонно-тактические группы российские, чтобы хотя бы частично установить положение, чтобы противник не дошел к границам на всем протяжении Харьковской области", — добавил Гиркин.

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Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить юг Украины, в том числе допущенные ошибки.

Вместе с тем он уверен в том, что на сегодня главное – освободить от оккупантов Херсон и область, включая Арабатскую стрелку.

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