"С Украиной такого сценария не будет": раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается – Ермак

Раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается – Ермак/ Офис президента, УНИАН

Раздача гражданам Украины в оккупированном Херсоне паспортов России проваливается.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 11 июня. Соответствующее сообщение он сделал в Telegram. По его словам, таким образом терпят крах и другие реконструкции прошлого, которые проводит РФ.

"Раздача российских паспортов оккупантами в Херсоне проваливается. Так провалятся и другие реконструкции прошлого с построением СССР 2.0, которые пытается воплощать в жизнь Россия", – написал глава ОП.

Он подчеркнул, что с Украиной такого сценария не будет, а Херсон – это Украина.

Ранее сообщалось, что по паспорт РФ в оккупированном Херсоне пришли только 23 человека, среди которых глава оккупационной "администрации" Владимир Сальдо.

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Херсонском направлении. Украинские защитники продвигаются в направлении Киселевки, Солдатского и Александровка на юго-западной границе Херсонской области.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить Юг Украины, в том числе есть допущенные ошибки.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются защитить отлаженную ними поставку воды из Херсонской области в Крым.

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