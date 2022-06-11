"С Украиной такого сценария не будет": раздача паспортов РФ в Херсоне проваливается – Ермак

По словам главы ОП, России не удастся провернуть в оккупированном областном центре российскую паспортизацию.
Раздача гражданам Украины в оккупированном Херсоне паспортов России проваливается.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 11 июня. Соответствующее сообщение он сделал в Telegram. По его словам, таким образом терпят крах и другие реконструкции прошлого, которые проводит РФ.
"Раздача российских паспортов оккупантами в Херсоне проваливается. Так провалятся и другие реконструкции прошлого с построением СССР 2.0, которые пытается воплощать в жизнь Россия", – написал глава ОП.
Он подчеркнул, что с Украиной такого сценария не будет, а Херсон – это Украина.
Ранее сообщалось, что по паспорт РФ в оккупированном Херсоне пришли только 23 человека, среди которых глава оккупационной "администрации" Владимир Сальдо.
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине
Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Херсонском направлении. Украинские защитники продвигаются в направлении Киселевки, Солдатского и Александровка на юго-западной границе Херсонской области.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить Юг Украины, в том числе есть допущенные ошибки.
Также ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются защитить отлаженную ними поставку воды из Херсонской области в Крым.
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