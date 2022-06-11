РФ стягивает силы и усилила охрану путей поставок воды в Крым: в ВСУ рассказали о ситуации на Юге

В ВСУ рассказали о ситуации на Юге/ Reuters

На линии соприкосновения на Юге Украины ситуация стабильно напряженная. Российские захватчики укрепляют рубежи обороны и подтягивают резервы.

Также российские оккупанты пытаются защитить налаженную ими поставку воды из Херсонской области в Крым. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов", – говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные бои в Херсонской области сейчас идут на админлинии с соседними областями и в Бериславском районе. Там много поврежденных домов и зданий, раненых мирных жителей и убитого скота.

"В области проблема с лекарствами, детским питанием другими гуманитарными грузами, доставка которых с подконтрольной Украине территории заблокирована, а из Крыма оккупантами не осуществляется", – отмечают в ОК "Юг".

В то же время было зафиксировано, что оккупанты с помощью военно-транспортной авиации перевозят свои подразделения из Крыма и в обратном направлении.

Также в ОК "Юг" рассказали о том, что противник продолжает обстреливать не только позиции украинских воинов, но и населенные пункты в тылу ВСУ. Во время одного из вражеских обстрелов, который был осуществлен по Галициновской общине на Николаевщине, погибла мирная жительница.

"Также оккупанты обстреливали Баштанский район, а именно – Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую общины. Преимущественно попадало в сельскохозяйственные поля вне населенных пунктов, но один реактивный снаряд "Урагана" ударил и по пригороду Николаева. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – отметили в ОК "Юг".

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление на Херсонском направлении. Украинские защитники продвигаются в направлении Киселевки, Солдатского и Александровка на юго-западной границе Херсонской области.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить Юг Украины, в том числе есть допущенные ошибки.

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