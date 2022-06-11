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Ответственные будут наказаны: в ОП признали ошибки с оккупацией Херсонщины

11 июня 2022, 12:58

Причиной быстрой оккупации юга Украины стали допущенные тактические ошибки, признал Михаил Подоляк.

Херсон
В ОП рассказали о планах деоккупации Херсонщтины / Колыхаев Игорь/Facebook

Среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить юг Украины, в том числе допущенные ошибки, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия зашла в Украину очень большими колоннами по всем направлениям. Это было большое нашествие большой страны, которая сконцентрировала определенный процент своей живой силы на определенных направлениях", - рассказал он в интервью НВ.

Представитель ОП говорит, что причиной стали также допущенные тактические ошибки на том или ином направлении.

"Были ошибки или не было? Конечно, были! Это ведь безусловно. Были ошибки, разберемся. Ответственные лица будут нести ответственность В Украине всегда хотят, чтобы были идеальные решения. Если у тебя не будет идеального решения, то тебя съедят. Определенные ошибки были. Маленькие. или большие, разберемся потом", – заявил Подоляк.

Вместе с тем он уверен в том, что на сегодня главное – освободить от оккупантов Херсон и область, включая Арабатскую стрелку.

"Касательно Юга в целом. Мы точно будем его деблокировать. Мы точно заберем назад все свои города. Мы точно не проиграли Юг. Мы точно помним обо всех людях. Мы знаем, как они там страдают. Знаем, что сегодня там делает Россия, что она не выпускает людей, что она арестовывает наших граждан, что они создают репрессивные органы, которые ломают наших людей. Там нет пророссийских настроений. Мы все это помним. Мы точно вернем Юг Украины", – заверил советник главы ОП.

Подоляк добавил, что окончанием войны станет то, что Украина освободит свои территории в международно определенных границах.

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