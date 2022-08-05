Готовятся к возможному вторжению Беларуси: на Волыни составили план эвакуации населения

На Волыни разработали план эвакуации людей в случае вторжения Беларуси / коллаж фото Reuters

На Волыни составили план эвакуации населения в случае возможного вторжения со стороны Беларуси. Первыми получат помощь жители приграничных населенных пунктов. Об этом заявил первый заместитель председателя областной военной администрации Сергей Мовенко, сообщает Суспільне.

По его данным, первыми будут эвакуировать жителей Камень-Каширского и Ковельского районов.

"Если, не дай Бог, будет прямое вторжение – есть план, который был обсужден на заседании эвакуационной комиссии", – сказал Мовенко.

На Волыни не исключают, что эвакуация может понадобиться всем жителям области. Такой вариант рассматривают в случае масштабной агрессии.

"Уверен, наши военные этого не допустят", – добавил Мовенко.

Угроза нападения Беларуси на Украину

Основатель Telegram-канала Белоруский Гаюн Антон Мотолько ранее заявлял, что если Беларусь нападет на Украину, белорусские войска столкнутся с серьезным ответным ударом со стороны ВСУ. Как полагает Мотолько, военные РБ могут сразу сдаваться в плен, или же пойти на вооруженный бунт против офицеров.

Доброволец сил обороны Украины, политический эксперт Кирилл Сазонов считает, что если войскам России не удастся оккупировать всю Донецкую область, они попытаются запустить сценарий наступления на Киев с участием армии Беларуси. По его мнению, военное вторжение может произойти через Ровенщину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все-таки отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его же правящего режима. В таком случае, полагает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, которые воюют в составе ВСУ.

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