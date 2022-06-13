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Ракетный удар по Прилуках: в четырех селах объявили эвакуацию

13 июня 2022, 16:11

Местных жителей пытаются эвакуировать из-за угрозы распространения пожара.

Прилуки
После ракетного удара по Прилукам объявили эвакуацию / priluki.city, ua.depositphotos.com

В Черниговской области после ракетного удара по Прилуках объявили эвакуацию. Местных жителей хотят вывезти в безопасное место. Об этом заявил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев, сообщает Суспільне.

Как известно, эвакуацию объявили в четырех селах вблизи Прилук - Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.

"Причина - из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", - сказал Сергей Болдырев.

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Ракетный удар по Прилукам

Напомним, российские войска ударили ракетами по городу Прилуки в Черниговской области днем 13 июня. Было установлено, что рашисты выпустили три ракеты с территории РФ.

Местные власти попросили не разглашать информацию о местах прилетов вражеских ракет. Информация о разрушениях уточняется.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что российские оккупационные войска усиливают свои позиции возле Сумской и Черниговской областей. Пока нет оснований предполагать повторное военное вторжение оккупантов в эти регионы.

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