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Россия будет опасна и дальше: РФ лишится "ядерной дубинки" лишь в двух случаях - политолог

7 августа 2022, 18:11

Россия может прекратить ядерный шантаж в случае смены власти или развала империи.

ядерное оружие, Путин, Игорь Эйдман
Россия будет опасной, пока у Путина будет ядерное оружие / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com, Игорь Эйдман

Россия будет опасным "игроком", пока у них есть ядерное оружие. У РФ необходимо отобрать "ядерную дубинку". Об этом в ходе чата в Главреде заявил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

"Да, безусловно, это (лишить РФ ядерного оружия - Главред) нужно сделать. Пока в руках у этих сумасшедших есть ядерная дубинка, все крайне опасно", - сказал Игорь Эйдман.

Он считает, что существует лишь два варианта, при которых Кремль не сможет шантажировать мир ядерным оружием.

"Первый - если правящий режим в России сменится на более вменяемый. В этом случае, скорее всего, ядерную дубинку у РФ не отнимут, а просто будут "душить в объятиях", и будет новая разрядка международной напряженности", - говорит Эйдман.

Вторым вариантом политолог называет развал империи и вывоз ядерного оружия из государства. В этом будет необходима помощь западных спецслужб.

"Если империя развалится, понадобится ядерное разоружение для того, чтобы ядерное оружие не распространилось среди осколков империи, чтобы ядерная бомба не появилась где-нибудь у дагестанского джамаата, который возникнет на обломках России, или у тувинского ханства", - объяснил Эйдман.

Угроза ядерного удара со стороны России

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что Запад не позволит России применить ядерное оружие. По его словам, вопрос четко отслеживается, и никому не нужна подобная ситуация в центре Европы. Как утверждает Жданов, Путину четко дали понять – если начнутся разговоры о возможности ядерного удара, западный мир ударит по бункеру Путина, и сам глава РФ это понимает.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что Россия вряд ли решится на сценарий применения стратегического ядерного оружия. Однако Путин может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Москва может пойти на такой шаг, если война Москвы с Киевом будет угрожать политическим позициям главы Кремля и стабильности его режима.

Российский социолог Игорь Эйдман предположил, что Путин не применит ядерное оружие против Украины. Если он на это решится, то Россия фактически объявит Западу ядерную войну. Но если Путин поймет, что войска РФ проигрывают на поле боя, он может попытаться "унести с собой весь мир".

Смотрите видео Главреда – в Европарламенте призвали Запад подарить Украине ядерное оружие

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