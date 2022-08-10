Нацгвардеец сбил с ЗРК "Игла" российский штурмовик Су-25

Вражеское судно "приземлили" во время налета на Запорожском направлении.
Защитник Украины навечно приземлил еще один российский штурмовик Су-25.
Задачу успешно выполнил боец Национальной гвардии Украины. Он сбил самолет с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
"У рашистов минус еще один штурмовик Су-25. Во время вражеского налета на Запорожском направлении боец Нацгвардии осуществил пуск ракеты из ПЗРК "Игла" по самолету", – говорится в сообщении.
После запуска ракеты через короткий промежуток времени за лесополосой произошел взрыв, а затем был заметен белый дым.
"Падение вражеского самолета на оккупированной территории было подтверждено. Цель уничтожена. Роковой выстрел сделал собрат уже известного "Запорожского мстителя" – также боец Национальной гвардии срочной службы", – отмечают в НГУ.
Момент запуска ракеты с "Иглы" и белый дым после попадания украинские воины сняли на видео.
Напомним, Каховский мост, расположенный вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области, стал непригоден для использования после точных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что россияне массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов, которые произошли на военном аэродроме в Сакском районе 9 августа. Одна из россиянок, которая с семьей покидала Крым, закатила истерику и расплакалась со словами, как она не хочет покидать Алушту, ведь чувствовала себя там "как дома".
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