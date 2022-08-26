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Россия опасается ударов армии Украины и выводит свою авиацию из Крыма – Business Insider

26 августа 2022, 15:03

Шесть истребителей Су-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ Москва уже забрала с оккупированного полуострова, утверждают журналисты.

Авиация РФ, Хаймарс
У России осталось еще 32 боевых самолета в захваченном Крыму - СМИ / Коллаж Минобороны РФ, Фото DVIDSHUB Flickr

Россия приняла решение о выводе своей военной авиации с оккупированного Крыма. Россияне опасаются дальнейших атак на свои воздушные судна со стороны Украины. Вероятно, вывели уже 6 истребителей СУ-35С и 4 перехватчика МиГ-31БМ. На аэродроме в Бельбеке могут оставаться еще 32 истребителя. Вместе с тем оккупанты уже увеличили на захваченном полуострове число тактических ракет класса "земля-воздух" для противостояния украинским силам.

Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет Североатлантического альянса от 22 августа. По данным документа, россияне, вероятно, выводят свою авиацию из Крыма, дабы не подвергать ее ударам со стороны сил обороны Украины.

"Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины", - пишут журналисты.

Отмечается, что из Крыма вывели уже 6 истребителей СУ-35С и 4 перехватчика МиГ-31БМ.

В документе НАТО, утверждает издание, говорится, что на аэродроме в Бельбеке до сих пор находятся около 32 российских истребителя. В основном это Су-27, однако также есть несколько современных СУ-35С и МиГ-31БМ.

Также в документе сказано, что россияне увеличили в Крыму количество своих тактических ракет класса "земля-воздух" для противостояния атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов. Россия сталкивается с серьезными проблемами в борьбе с украинскими БПЛА.

"Украинские БПЛА тяжело выявить российским системам ПВО как цели. Эта проблема распространена среди всех сил, которые Россия разворачивает в Украине", - подчеркивается в материале.

Возвращение Крыма в Украину

23 августа состоялся саммит Крымской платформы. Государства-союзники Украины, а также международные организации, собрались для обсуждения проблем оккупации Россией полуострова Крым.

Президент Владимир Зеленский допустил освобождение оккупированного Крыма военным путем. По словам гаранта, ВСУ свободно могут наносить удары по военным объектам РФ на полуострове, поскольку для украинских войск это легальные цели. Также Зеленский добавил, что Киев в вопросе деоккупации Крыма будет использовать любые средства, которые посчитает нужным. Консультации по данному аспекту с другими странами не предусмотрены.

Впервые на Крымской платформе выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он подтвердил позицию Анкары, согласно которой турецкое государство не признает оккупацию украинских территорий. В том числе и Крыма. Эрдоган подчеркнул – Крым должен быть возвращен Украине.

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