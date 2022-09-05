Начался сильный пожар: Россия ударила ракетами по нефтебазе в Криворожском районе

Взрывы в Днепре / ГСЧС, скриншот Днепр оперативный

В понедельник, 5 сентября, российские войска обстреляли населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и пресс-служба ГСЧС Украины в Днепропетровской области, попали в нефтебазу в Карповской общине. Там начался сильный пожар.

В домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, выбило окна.

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"Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются", – написал Николай Лукашук.

"К вечеру враг ударил ракетами по Карповской общине Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется", – добавили в ГСЧС.

Взрывной волной выбило окна

Местные жители в соцсетях пишут, что после взрыва в одном из районов в южной части Кривого Рога было видно задымление. В домах, которые находятся рядом с эпицентром взрыва, от взрывной волны выбило стекла.

Перед этим, в полдень, по словам Николая Лукашука, войска РФ обстреляли "Ураганами" Апостоловскую и Зеленодольскую общины Криворожского района. Три человека получили ранения, один человек погиб.

"В Апостоловской общине из-за обстрела "Ураганами" произошел пожар в хозяйственном сооружении – снаряд попал в газопровод. Всего в общине повреждено 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и три десятка солнечных панелей. Три человека пострадали. Две женщины 59 и 78 лет работали в огороде, когда их застал обстрел. Также ранение получил 72-летний мужчина. В настоящее время все пострадавшие в больницах. Одна женщина 1936 года рождения погибла", – написал Лукашук.

"Также произошел обстрел Зеленодольской общины. После обстрела были найдены современные боевые элементы и обломки снарядов. Их уже обезвредили пиротехники", – добавил председатель Днепропетровского областного совета.

Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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