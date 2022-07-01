У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARS

У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине/ Telegram-канал "Быстрый фокус", скрин

На Луганщине во временно оккупированном городе Ровеньки произошли взрывы на нефтебазе после попадания ракеты.

Город находится в оккупации с 2014 года. О "хлопках" сообщает Telegram-канал "Быстрый фокус".

При этом отмечается, что в пропагандистских Telegram-каналах уже распространяется паника – оккупанты боятся, что украинские военные могли ударить из установок HIMARS.

Оккупанты говорят, якобы огонь велся из Бахмута. А так как Бахмут расположен в 115 км от города Ровеньки, то захватчики думают, будто бы США могли дать Украине вместе с HIMARS боеприпасы семейства AFOM, которыми можно вести огонь на расстояние до 300 километров.

Ранее официально сообщалось, что США передали Украине вместе с HIMARS только боеприпасы с дальностью стрельбы до 80 километров.

Иллюстрация Telegram-канал "Быстрый фокус"

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих станет последним.

Ранее украинские военные ударили из HIMARS по двум складам боеприпасов оккупантов. Первый пожар из-за удара вспыхнул в Зимогорье, которое находится под временной оккупацией российских захватчиков. Еще один склад с боеприпасами врага горел под оккупированным Алчевском.

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