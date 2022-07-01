У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARS

Захватчики трясутся от мысли, что США могли передать Украине боеприпасы, которыми можно стрелять на расстояние до 300 километров.
На Луганщине во временно оккупированном городе Ровеньки произошли взрывы на нефтебазе после попадания ракеты.
Город находится в оккупации с 2014 года. О "хлопках" сообщает Telegram-канал "Быстрый фокус".
При этом отмечается, что в пропагандистских Telegram-каналах уже распространяется паника – оккупанты боятся, что украинские военные могли ударить из установок HIMARS.
Оккупанты говорят, якобы огонь велся из Бахмута. А так как Бахмут расположен в 115 км от города Ровеньки, то захватчики думают, будто бы США могли дать Украине вместе с HIMARS боеприпасы семейства AFOM, которыми можно вести огонь на расстояние до 300 километров.
Ранее официально сообщалось, что США передали Украине вместе с HIMARS только боеприпасы с дальностью стрельбы до 80 километров.
Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих станет последним.
Ранее украинские военные ударили из HIMARS по двум складам боеприпасов оккупантов. Первый пожар из-за удара вспыхнул в Зимогорье, которое находится под временной оккупацией российских захватчиков. Еще один склад с боеприпасами врага горел под оккупированным Алчевском.
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