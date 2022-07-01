ВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированные танки

На юге ВСУ уничтожили 35 оккупантов и модернизированные танки врага/ Instagram Зеленский, УНИАН

Украинские военные нанесли удар с вертолетов по скоплению российских оккупантов и их техники на юге нашего государства.

На задание вылетели два воздушных судна. Они ударили по врагу на Херсонщине в пределах Белозерской общины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Также защитники Украины уничтожили 35 захватчиков и целый ряд техники.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями в ходе выполнения огневых задач "утихомирено" 35 рашистов, 2 модернизированных танка Т-72Б3 и еще 4 единицы другой бронированной техники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что снайпер Сил специальных операций сам ликвидировал целую группу российских оккупантов. Украинский военный был в засаде, когда увидел на дороге захватчиков. Он выждал, когда они все собьются вместе, а потом уничтожил их по одному.

Напомним, в ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Белгород-Днестровского района Одесской области. Погибли 14 человек и пострадали еще 30 человек, в том числе и трое детей.

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