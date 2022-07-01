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Даже среагировать не успели: снайпер ССО самостоятельно уничтожил целую группу оккупантов

1 июля 2022, 08:04

Один снайпер из своего укрытия смог за несколько секунд уничтожить семерых захватчиков.

украинские военные, снайпер
В ССО показали уникальные кадры уничтожения снайпером группы оккупантов/ Генштаб ВСУ, скрин

Снайпер Сил специальных операций сам ликвидировал целую группу российских оккупантов. Украинский военный был в засаде, когда увидел на дороге захватчиков. Он выждал, когда они все собьются вместе, а потом уничтожил их по одному.

Всё произошло настолько быстро, что оккупанты даже не успели среагировать и спрятаться среди деревьев, которые были вокруг. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram ССО ВСУ.

Как видно из видео, в группе было примерно семеро оккупантов. Когда от пули украинского снайпера упал первый, остальные с перепугу начали бежать. Однако это их уже не спасло.

"Эти уникальные кадры были сняты нашими воинами на одном из направлений, где работают Силы специальных операций. На видео видно, что русские солдаты, не подозревая, что несколько следующих секунд станут для них последними, свободно передвигались по незащищенной местности", – говорится в сообщении.

А украинский снайпер тем временем наблюдал за ними в прицел. И когда россияне сами все вместе вышли навстречу пулям, снайпер ССО вовремя отправил их на концерт Кобзона.

Ранее сообщалось, что в городе Харьков тяжелая ситуация из-за постоянных обстрелов со стороны оккупационных войск России. Они провели атаку, получили незначительный успех и оказались в районе Русских Тишок. Продвинулись немного вперед. Вероятно, они взяли под контроль Терновую и вышли на окраины Рубежного. Их там остановили украинские войска.

Напомним, в ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Белгород-Днестровского района Одесской области. Погибли 14 человек и пострадали еще 30 человек, в том числе и трое детей.

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