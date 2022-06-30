Забыли встретить: Путин опозорился в Туркменистане на Каспийском саммите

Владимир Путин / kremlin.ru, скриншот

Президента России Владимира Путина унизили во время Каспийского саммита в Ашхабаде.

Как сообщают журналисты Радио Свобода, в аэропорту туркменской столицы Путина никто не встретил с хлебом-солью, в отличие от лидеров других государств-участников саммита.

Президент диктатор Путин в гордом одиночестве вышел из самолета и спокойно прошел к автомобилю, который его ждал.

Кроме Путина и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, в саммите приняли участие президенты Ирана, Казахстана и Азербайджана - Сейид Ибрахим Раиси, Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев.

Всех их встречали торжественно с цветами и хлебом.

Ранее писали, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. Ее планируют провести в Национальном медицинском Исследовательском центре онкологии им. Блохина, который расположен в Москве. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

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