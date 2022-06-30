Отец погибшего на "Москве" срочника обозвал Путина, но готов воевать против Украины

Отец погибшего моряка обозвал путина лжецом / Фото Википедия

Отец пропавшего без вести солдата-срочника Егора Шкребца с крейсера "Москва", назвал Владимира Путина ублюдком и лжецом.

Так Дмитрий Шкребец отреагировал на вранье российского диктатора о том, что в боевых действиях не участвуют солдаты, проходящие срочную службу, а якобы только профессиональные военные, написал он в своем канале в Telegram "Крейсер "Москва".

"С этого лжеца я начну спрашивать первым! Брехливая тварь, 4 июля мой сын должен вернутся домой! Верни мне сына, ублюдок! Я отдал его тебе на срочную службу, где мой сын?" – написал россиянин.

При этом он заявил, что не считает Украину полноценной страной и якобы готов воевать против воинов Вооруженных сил Украины, если его призовут.

"Я сын моей родины. Я не считаю Украину полноценной страной. Нравится вам это или нет. Теперь возврата нет. Если будет мобилизация, я первый встану под ружье, и буду уменьшать офицерский состав ВСУ очень методично и спокойно", – написал Шкребец.

Известно, что Шкребец был одним из первых, кто публично рассказал о потерях из-за крушения российского флагмана "Москва", который был подбит ракетами "Нептун" 13 апреля. В то же время Минобороны РФ смерть большинства солдат не подтверждает, называя погибших "пропавшими без вести".

Шкребец критиковал российское военное руководство, называл представителей власти "подонками" и заявлял, что остров Змеиный – это Украина. Он также утверждал, что моряков на "Москве" никто даже не пытался спасти.

Напомним, на российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун. В результате полученных повреждений корабль затонул в Черном море.

Тем временем Великобритания, Дания, Нидерланды и другие государства предоставляют Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Речь идет о пусковых установках, которые можно запускать с кораблей и поражать морские объекты противника.

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