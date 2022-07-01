"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в Кременчуге

Очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в Кременчуге/ ГСЧС Украины, скрин

Очевидец ракетного удара по Кременчугу рассказал детали трагедии. Влад вместе с подругой отдыхали в парке возле пруда, который расположен неподалеку от уничтоженного ТЦ "Амстор". Он говорит, что первый взрыв был слышен за 10 минут от объявления воздушной тревоги. Первая ракета попала в местное предприятие.

Когда парень и девушка услышали взрыв, сразу начали бежать, чтобы найти место для укрытия. Но не успели они отбежать далеко, как раздался уже второй взрыв совсем рядом – именно тогда вторая ракета попала в "Амстор". Об этом парень рассказал изданию Bild.

"Первая мысль – выжить. Страха в моменте не было. Был ужасный адреналин, всё, как в замедленной съемке – люди бегут медленно, всё происходит медленно. Единственное – это вспышка быстрая, когда в глазах всё красное. Страшно было потом", – рассказывает очевидец.

Парня от взрыва сбило с ног. Он сразу встал и прыгнул в пруд, потому что рядом не было достаточно безопасных мест, чтобы спрятаться. Крикнул подруге, чтобы она тоже прыгала, однако девушка не умела плавать и поэтому побежала в противоположную сторону.

Так как взрыв был совсем близко, их оглушило, а Влад еще и получил сильный ожог спины. Также он травмировался, когда прыгал в воду.

Момент, когда парень и девушка пытаются убежать от взрыва, попал на камеры наблюдения.

"Я видел комментарии под моим видео. Люди, желающие этого всем мирным – это ужасно. У нас 27 числа произошла трагедия. Погибло очень много людей. Мы остались живы. Это всё ужасно, я никому не желаю такого", – добавил очевидец трагедии.

В результате удара по ТЦ в Кременчуге погибли 19 человек

По состоянию на утро пятницы, 1 июля, в разрушенном ТЦ обнаружили еще 6 фрагментов тел людей, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. С начала проведения разбора завалов спасатели уже нашли 28 фрагментов тел.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек. 62 человека пострадали, из них 26 госпитализированы.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами о городе Кременчуг на Полтавщине. Одна из ракет несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Позже мэр Кременчуга заявил, что уничтоженный ракетой ТЦ не закрывался во время воздушных тревог. Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торговому центру не останавливать работу, когда звучала сирена.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

При этом глава Минобороны РФ заявил, что в Кременчуге военные РФ якобы разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием". Пожар в ТЦ они объяснили "детонацией боеприпасов". А сам Путин заявил, что "нет никакого теракта", и что русские якобы пытались уничтожить западное оружие.

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