"В ГРУ берут умственно отсталых": оккупанты опозорились фейком о ракетном ударе по Кременчугу

В Сети распространяют фейковый документ Минобороны Украины о ракетном ударе по ТЦ Амстор / Фото ГосЧС Украины, dv.ee

В Сети распространяют сфальсифицированный документ, согласно которому Министерство обороны Украины якобы поставило задачу "раскрутить" информационной кампанию относительно ракетного удара оккупантов по Кременчугу. Цель акции – "дискредитация России в преддверии саммита НАТО".

На фейковый документ обратили внимание 28 июня в Центре стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Интересно, что российские пропагандисты, распространяя очередной фейк об Украине, даже не потрудились сделать это качественно - "документ" написан на украинском языке, но автор допустил огромное количество ошибок.

"Честно, трудно даже представить уровень IQ того, кто лепил это фуфло и пытается выдать за реальный документ, но вынуждены отметить, что до сих пор не покидает ощущение, что в пту (гру рф) набирают из школ для умственно отсталых", - отметили в страткоме ЗСУ.

Фейковый документ от имени Минобороны РФ ​ / Фото - Telegram

Как сообщал Главред, ранее пропагандисты РФ заявляли, что ударная группа Вооруженных сил Украины "планировала наступление" на временно оккупированный Крым. По версии роспропаганды, в Украине уже даже подготовили медали "За взятие Крыма".

Интересно, что "документы" к медалям напечатаны на обычном принтере. Вероятно, пропагандисты напечатали их сами. И хотя текст написан на украинском языке, пропагандисты все равно умудрились опозориться: вместо украинских инициалов Зеленского "В. О." (Володимир Олександрович) они оставили российские и получилось "В. А. Зеленський".

Ракетный удар по Кременчугу

27 июня оккупанты ударили ракетами про Кременчугу Полтавской области. В этот момент в здании находилось до 1000 мирных жителей.

Утром 28 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что число жертв ракетного удара в Кременчуге возросло до 18.

В России утверждают, что в Кременчуге военные РФ разбомбили не торговый центр, а "ангары с западным оружием", которые были расположены на территории машиностроительного завода Кредмаш.

Российские ракеты якобы попали только в машиностроительный завод и железнодорожную станцию Кременчуг, а на ТЦ Амстор просто перебросился пожар с Кредмаша. Более того, оккупанты заявляют, что торговый центр "не функционировал".

Журналисты-расследователи Bellingcat опубликовали спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетного удара российских оккупантов 27 июня. Фото полностью опровергают утверждение кремлевской пропаганды.

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