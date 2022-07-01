800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNN

Минобороны США в ближайшие дни будет рассматривать 1300 предложений от восьми сотен компаний по изготовлению оружия для нашего государства.
800 американских компаний подали 1300 предложений Министерству обороны США относительно инновационного оружия, которое они могут изготавливать для Украины.
Пентагон в ближайшие дни будет разбирать эти предложения и определяться с идеями, какое оружие можно заказать для изготовления Вооруженным силам Украины, а также американским военным, пишет CNN.
Отмечается, что американское Минобороны ищет производителей, которые смогут воплотить свои идеи по изготовлению оружия быстро: более простое вооружение за 30 дней, а более сложное – за 180 дней.
При этом Пентагон ориентируется на те виды оружия, которые Украина указала как ключевые и наиболее нужные для защиты от вооруженной агрессии России:
- средства противовоздушной обороны,
- вооружение для противотанковой, противопехотной, береговой обороны и противотанковой борьбы,
- средства контрбатарейной борьбы,
- беспилотники,
- средства защищенной связи.
Ранее сообщалось, что Украине передадут еще 12 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них предоставит Франция – это будут САУ Caesar. Также Украина получит еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000 – по три от Германии и Нидерландов.
Напомним, поздно ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажный жилой дом и две базы отдыха. 18 человек погибли, среди них два ребенка. 30 человек ранены.
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