Взорвали ЗРК "Тор" и жгли документы: появились детали позорного бегства оккупантов со Змеиного

Появились детали позорного бегства оккупантов со Змеиного / Maxar Technologie, скриншот

ВСУ отбили у российских оккупантов стратегически важный остров Змеиный. Российским солдатам пришлось спасаться бегством.

Завершая экстренную эвакуацию личного состава с острова Змеиный, рашисты уничтожали военную технику, документацию и имущество, сообщили в ОК "ЮГ".

Предположительно, проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

"По уточненным данным, в результате наших ракетно-артиллерийских ударов уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов. А сами рашисты при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня Торнадо-Г и над морем потеряли вертолет", - говорится в сообщении.

Освобождение острова Змеиный

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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