Россия начала мстить: Кривой Рог может уйти по воду из-за ракетного удара оккупантов

Ракетный удар речка Ингулец / УНИАН, скриншот

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 из самолета Ту-95МС.

Как сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, в Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет. Целью оккупантов были гидротехнические сооружения таким образом РФ хотела создать ЧС.

"Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна - попытка создать чрезвычайную ситуацию, - написал он. - Им не важно, останутся люди без воды или город окажется в воде".

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По словам Тимошенко, потерпевших среди мирного населения нет.

Мстят за контрнаступление ВСУ

Как считает руководитель ОП Андрей Ермак, ударив ракетами по Кривому Рогу, Россия решила отомстить за успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

"Кривой Рог. Российские террористы, как обычные трусы, ударили по городу в качестве мести за успехи ВСУ в Харьковской области. Вам это не поможет, мелочь российская. Все будет. И Украина умеет давать сдачи", - написал он.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС.

"17.01-17.06 14.09.22 ракетный удар по г. Кривой Рог, 3 КР предположительно с Ту-95МС (Х-101). 3 КР попадания западная окрестность г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", - говорится в сообщении оперативной группировки "Каховка".

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