Разрушение переправ ВСУ: в США назвали цель российского удара по дамбе в Кривом Роге

Украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец, напомнили в ISW.
Ракетный удар российских оккупантов по Карачунской дамбе на Днепропетровщине был нанесен с целью повреждения украинских понтонных переправ ниже по течению.
Как напомнили в американском Институте изучения войны (ISW), украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках действующего контрнаступления в Херсонской области.
Уточняется, что российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.
По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.
Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.
Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.
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