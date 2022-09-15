Разрушение переправ ВСУ: в США назвали цель российского удара по дамбе в Кривом Роге

РФ нанесла удар по дамбе на Днепропетровщине / t.me/dnipropetrovskaODA

Ракетный удар российских оккупантов по Карачунской дамбе на Днепропетровщине был нанесен с целью повреждения украинских понтонных переправ ниже по течению.

Как напомнили в американском Институте изучения войны (ISW), украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец у Давидова моста в рамках действующего контрнаступления в Херсонской области.

Уточняется, что российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.

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Удар по Кривому Рогу

Напомним, 14 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации.

По данным главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города.

Председатель ОВА добавил, что предварительно, обошлось без пострадавших, но несколько районов Кривого Рога остались без воды. Работают аварийные службы и спасатели. Проводится ликвация последствий разрушений.

Уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров.

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