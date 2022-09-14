Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар по Кривому Рогу

Ракетный удар по Кривому Рогу / president.gov.ua

Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. В этот раз – ракетные удары по гидротехническим сооружениям и попытка затопить Кривой Рог.

"Все, что могут оккупанты – это посеять панику, создать чрезвычайную ситуацию, попытаться оставить людей без света, тепла, воды и пищи. Сможет ли нас сломать? Отнюдь. Будет ли их справедливый ответ и возмездие? Безусловно, да", - подчеркнул глава государства Владимир Зеленский.

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Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Позже стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ракетой Х-101 с самолета Ту-95МС.

"17.01-17.06 14.09.22 ракетный удар по г. Кривой Рог, 3 КР предположительно с Ту-95МС (Х-101). 3 КР попадания западная окрестность г. Кривой Рог. Потери и разрушения уточняются", - говорится в сообщении оперативной группировки "Каховка".

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