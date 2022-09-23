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"Не дал нам ничего, ноль": Зеленский жестко раскритиковал Китай и Израиль за бездействие

23 сентября 2022, 19:30

Израиль отправляет свое оружие в другие страны, а с Китаем пропал канал связи.

Владимир Зеленский
Зеленский жестко упрекнул Израилю и Китаю за отсутствие помощи / president.gov.ua

Израиль и Китай - страны, которые вообще не помогают Украине. Власти просили Израиль дать противовоздушною оборону, но там ответили отказом. А с Китаем вообще нет канала связи, хотя до войны проблем с ними не было. Президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал власти этих стран из-за их бездействия и отсутствия помощи Украине, сообщает Ouest-France.

Зеленский признался, что Израиль вообще ничего не дал за время полномасштабной войны с Россией.

"Я ошеломлен. Я не понимаю. Израиль не дал нам ничего, ноль ... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое оружие в другие страны", - сказал Зеленский.

Зеленский считает Израиль независимым государством, но отмечает влияние России. Президент также назвал позицию Китая "неоднозначной" и упрекнул в отсутствии помощи.

"До масштабного вторжения между нашими странами существовали каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества. На данный момент у нас нет канала связи с Китаем, и это позор. Я бы хотел, чтоб они помогли Украине", - добавил Зеленский.

Военная помощь Украине

США и коллективный Запад в целом поддерживают Украину в войне с Россией и оказывают Киеву военную помощь.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Вашингтон предоставит Украине ракеты большой дальности, американцы, дескать, перейдут красную черту и станут стороной конфликта.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - отметила Захарова и разразилась угрозой "ответа" со стороны Москвы.

15 сентября президент Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине военной помощи на сумму 600 миллионов долларов.

В Вашингтоне подчеркнули, что американцы будут поддерживать Киев в войне с Москвой столько, сколько понадобится.

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