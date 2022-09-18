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Байден заговорил про поставки оружия из Китая в Россию

18 сентября 2022, 20:58

Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.

Байден Хаймарс
Байден / Reuters, Википедия

Президент США Джо Байдена заявил, что у США нет фактов, которые бы свидетельствовали о том, что Китай передает оружие России.

По словам Байдена, не было "никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или другие вещи, которые Россия хотела для помощи в войне против Украины".

Также президент добавил, что в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпином предупредил его о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ.

"Я позвонил президенту Си. Не для того, чтобы угрожать, просто чтобы сказать ему, мы встречались много раз. Я сказал: "Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против России, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение", - рассказал Байден, передает CNN.

Напомним, ранее бывший депутат Госдумы России Геннадий Гудков говорил о том, что Китай занимает нейтральную позицию в войне РФ против Украины. Однако для КНР сейчас не нужна ядерная война, поэтому Пекин сдерживает Путина от нажатия на "ядерную кнопку".

По его словам, китайцы очень влияют на российского диктатора, чтобы он не применял ядерного оружия.

До того авторитетное американское издание The Washington Post, прямо с 24 февраля, с начала военной агрессии против Украины РФ просила помощи у Китайской Народной Республики. Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасаются жестких санкций от Запада.

Журналисты не смогли точно узнать детали кремлевских запросов, однако один китайский коммунист сказал, что разговор сперва шел о "торговых обязательствах", а затем о денежной поддержке и поддержке технологиями. Но такой формат, говорит китайский источник, опасен для КНР американскими санкциями и других стран.

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