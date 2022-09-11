Байден странно отреагировал на продвижение ВСУ и бегство оккупантов из Украины

На фоне контрнаступления ВСУ президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины.
Президент США Джо Байден отказался комментировать действия украинских войск на фронте.
В своем выступлении президент США заявил, что ситуация все еще развивается.
Лидер США во время выступления также подчеркнул, что он полностью информирован о ключевых действиях украинских войск.
Стоит отметить, что на фоне контрнаступления ВСУ, 8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов.
В него войдут 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, машины Humvee.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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