Байден не хочет признавать РФ страной-спонсором терроризма: эксперт назвал причину

Президент США Джо Байден не хочет признавать РФ страной-спонсором терроризма / Фото Reuters

Президент США Джо Байден не хочет признавать Россию страной-спонсором терроризма. Он против такого решения, потому что в таком случае Вашингтону было бы нужно вводить санкции против всех союзников. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире Freedom.

Байден не хочет портить отношения с союзниками.

"Американцы очень серьезно относятся к законам. Если бы РФ была объявлена террористом, по законам они бы завтра должны были бы накладывать санкции на своих союзников - Францию и Германию. Которые, несмотря на все санкции, имеют широкий объем экономических отношений с Россией. Также санкции очевидны против Индии и Китая за торговлю с государством-террористом. На это Байден не готов", - сказал Пионтковский.

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Он считает более важным не признание РФ страной-террористом, а предоставление большого количества оружия для Украины, которым ВСУ громят армию Путина.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего ужесточения санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством - спонсором терроризма", - сказал Зеленский.

Позже стало известно о том, что Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом. В документе указано, что войска России совершили массовые военные преступления в Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле. В действиях российского государства также усматривается задача полного или частичного уничтожения украинской нации.

28 июля Сенат США принял резолюцию, которая призывает Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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