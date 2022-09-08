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Захватывал Крым и "охранял" ЗАЭС: ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии

8 сентября 2022, 10:51

После захвата Крыма оккупант продолжил жить на полуострове и служил в Евпатории.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали капитана Росгвардии / коллаж фото Радио Свобода, Reuters, Анатолий Штефан

Украинские военнослужащие ликвидировали российского капитана Росгвардии Сергея Зорина. Он ранее участвовал в захвате Крыма и Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил украинский офицер Анатолий Штефан.

"Капитан Зорин Сергей сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - написал Штефан.

Оккупанта ликвидировали 29 августа. Где именно это произошло пока неизвестно. Зорин был родом из хутора Хуторской Ростовской области. После захвата Крыма он остался на полуострове и служил в Евпатории. 24 февраля оккупант вторгнулся в Украину с территории Крыма.

У ликвидированного остались жена Елена и 6-летний сын. Они даже пришли на посмертное вручение какой-то награды за то, что пришел убивать украинцев.

Как сообщал Главред, в Украине "демилитаризировали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатов командовал батареей гаубичного артиллерийского дивизиона оккупантов.

Ранее на войне в Украине ликвидирован Никита Сокур - старший сержант российской оккупационной армии из Архангельской области. Он возглавлял метеорологическую службу одной из частей Восточного военного округа.

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