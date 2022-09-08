ВСУ могут полностью освободить Харьковскую область до конца осени - эксперт

Харьковскую область можно будет освободить как минимум до конца осени / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины могут полностью деоккупировать Харьковскую область уже до конца осени, а при определенных условиях – даже начать наступление в Донецкой и Луганской областях. Такое мнение озвучил военный эксперт Александр Коваленко.

Россияне пока что контролируют территории к северу от Харькова, откуда в областной центр достает ствольная и реактивная артиллерия, пишет Obozrevatel.

"На сегодняшний день оперативная информация вырисовывается так, что Харьковскую область можно будет освободить как минимум до конца осени. Скажу больше: если подтвердится тот сценарий, который сейчас реализуется, то у ВСУ до конца осени будет возможность предпринять контрнаступательные действия уже не только в Харьковской области, это будет каскадное разрушение обороны оккупантов в Луганской и Донецкой областях", – заявил Коваленко.

Он также добавил, что наступление ВСУ будет не только не восток и юг, но и на север Харьковщины, где до сих пор не выбиты оккупанты.

"Деокупация Харьковщины, в том числе к северу от города – это также уменьшение возможностей для российских войск обстреливать Харьков из ствольной и реактивной артиллерии", – отметил Коваленко.

Отметим, российские оккупанты практически каждый день обстреливают Харьков. В частности, прошлой ночью один ракетный удар был в Салтовском районе города, второй - в Холодногорском. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в первом случае, по предварительным данным, удар был нанесен по объекту критически важному для нормального жизнеобеспечения города. В Салтовском районе в месте попадания ракеты вспыхнул пожар. В Холодногорском районе - попадание по одному из предприятий Харькова.

Ситуация в Харьковской области

Силы обороны Украины провели успешные контратаки в Харьковской области в районе Балаклеи и, вероятно, отбросили войска России на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Украинцы, похоже, взяли поселок Вербовка, который прилагает к Балаклее с северо-запада и юго-западный район самой Балаклеи – Лагеря. Оккупанты могли потерять и другие позиции в Балаклейском районе. Об этом сообщили в Институте изучения войны 7 сентября.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявил вчера, что Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе идут бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

В районе Балаклеи в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Новая Гусаровка. Они сняли флаг оккупантов, который был водружен у сельсовета в населенном пункте.

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