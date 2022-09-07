ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISW

Силы обороны Украины контрнаступают в Харьковской области - ISW / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Силы обороны Украины провели успешные контратаки в Харьковской области в районе Балаклеи и, вероятно, отбросили войска России на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка. Украинцы, похоже, взяли поселок Вербовка, который прилагает к Балаклее с северо-запада и юго-западный район самой Балаклеи – Лагеря. Оккупанты могли потерять и другие позиции в Балаклейском районе. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Аналитики ISW утверждают, что армия Украины во вторник, 6 сентября, провела контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи. Скорее всего, в результате таких действий российские оккупационные войска переброшены на левый берег – северную сторону – рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

По данным их источников, украинцы теперь контролируют поселок Вербовка, который прилегает к Балаклее с северо-запада, и юго-западный район самой Балаклеи – Лагеря.

Специалисты обновили свои данные и считают, что линия фронта теперь проходит в районе Балаклее.

"Вероятнее всего, украинские войска освободили Вербовку (менее 3 км к северо-западу от Балаклеи). На кадрах с геолокацией, опубликованных 6 сентября, видна украинская пехота в восточной Вербовке. Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неуказанные мосты в восточных окрестностях Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск", - утверждают в Институте изучения войны.

Кроме того, в их сводке также указано, что россияне, скорее всего, уже оставили свои позиции в Байраке и Новой Гусаровке (к югу от Балаклеи на правом берегу реки Северский Донец).

"Российские войска, вероятно, покинули Байрак и Новую Гусаровку в конце августа. На кадрах, размещенных 30 августа, видно, что российские войска взорвали мост через реку Северский Донецк возле Байрака в неустановленную дату. Действия по сносу моста указывают на запланированный уход русских", - указано в отчете.

Подчеркивается, что Россия перебросила оккупантов с Харьковской области и востока на южный фронт, что позволит армии Украины проводить в регионе контратаки.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Во вторник, 6 сентября, появилась информация о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Указывалось, что был нанесен внезапный и сильный удар во фланг так называемой Изюмской группировке в направлении Балаклеи. Украинские военные могли освободить часть Балаклеи и другие населенные пункты. Генеральный штаб сведения пока не подтверждает.

Вечером того же дня советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в одном из городов в Харьковской области произошли неблагоприятные для войск России события. Над группировкой врага на Изюмском направлении нависла серьезная угроза. Армия Украины теперь может обстреливать силы врага в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

По словам Арестовича, артиллерия ВСУ теперь достает до Купянска – важного железнодорожного узла в Харьковской области, который пока контролируют российские оккупанты. Там находится одна из линий снабжения войск России.

Смотрите видео ТСН - Арестович рассказал, как ВСУ на Харьковщине за сутки освободили город

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